Кроме экспорта молочки, в условиях полномасштабной войны против россии также активнее развиваются отрасли производства мяса, переработки зерновых культур и альтернативных источников энергии, в частности биоэтанола, биогаза и биометана. Об этом в эфире телемарафона единых новостей рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает 24 канал.

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Развитие, несмотря на войну

По словам Высоцкого, полномасштабное вторжение россии ускорило трансформацию Украины из сырьевой модели экономики в продовольственную. Чиновник заявил, что аграрные производители и фермеры, ранее концентрировавшиеся на одной или двух культурах, сейчас дифференцируют производство из-за рисков.

Кроме рекордного роста экспорта молочной продукции, Минагрополитики фиксирует увеличение поголовья промышленного свиноводства и птицеводства. Высоцкий отмечает, что это объясняется прежде всего удешевлением кормов, а тренд на развитие животноводства в Украине будет продолжаться. В то же время, значительные инвестиции сейчас направляются в биоэнергетику.

Недавно прошли аукционы по приватизации спиртзаводов. Конечная предложенная цена стала в три – четыре раза больше, чем стартовая. А спиртзавод – это, прежде всего, биоэтанол, биотопливо. В секторе поняли, что гораздо выгоднее производить альтернативные источники энергии – биоэтанол, биогаз, биометан, – чем просто продавать сырье и затем покупать природный газ по космическим ценам,

– объяснил Высоцкий.

К слову, чиновник подчеркнул, что в Украине уже запущены проекты в этом направлении, и до конца года их будет еще целый ряд. Они обеспечивают замещение импорта энергоресурсов, что важно для нашего государства, чтобы выровнять энергетический баланс.

Высоцкий добавил, что еще одно активно развивающееся направление – это более глубокая переработка зерновых культур, а именно производство муки, готовых макаронных изделий, аминокислот и прочего. Такие проекты также уже начаты, однако результата следует ожидать в течение следующих двух – трех лет.