Возможная выгода сильнее рисков: почему турецкий конкурент Розетки хочет работать в Украине

Маркетплейс Trendyol готовится к выходу на украинский рынок. У компании уже 30 миллионов клиентов, и она хочет расширить свою базу и на Украину, несмотря на то, что война до сих пор продолжается.

Что это за компания

Trendyol Group – это группа из 5 компаний, флагманом в которой является маркетплейс Trendyol. Это турецкий аналог Rozetka и Kasta, на котором уже сейчас продают 80 миллионов наименований товаров, в основном – одежда и обувь.

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Как утверждает компания, маркетплейс имеет 30 миллионов клиентов и 260 тысяч продавцов. В среднем в день происходит доставка миллиона единиц товара. В 2022 году выручка компании составила 3,8 миллиарда долларов, Розетка в тот же период заработала примерно 503 миллиона долларов.

Кто владелец

Основал компанию в 2010 году турецкий предприниматель Демет Мутлу. На старте он вложил 300 тысяч долларов. Уже через год 26 миллионов вложили Kleiner Perkins и Tiger Global, впоследствии к инвесторам присоединился Европейский банк развития и реконструкции.

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В 2018 году 75% компании за 728 миллионов долларов приобрела китайская Alibaba Group, вытеснив международных акционеров. Затем китайская корпорация вложила еще 350 миллионов и стала владельцем доли в 86,5%.

Почему компания хочет работать в Украине

В 2024 году компания хочет активно выйти на рынки Восточной Европы. Маркетплейс уже начал работать в Румынии, Греции, Венгрии и Чехии.

Что касается Украины, в которой продолжается война против российских захватчиков, то в компании дипломатично ответили, что наш рынок – одно из усилий преодолеть барьер между турецкими производителями и потребителями во всем мире. Украинский рынок выглядит не просто перспективно, а получил статус "стратегически важного".

Также в компании сообщили, что украинские производители через маркетплейс смогут получить доступ к иностранным рынкам, что сможет усилить экспортный потенциал Украины.