Строили известные на весь мир небоскребы: известный турецкий подрядчик ушел из России

Несмотря на препятствия, которые расставила российская власть, иностранный бизнес продолжает уходить с рынка агрессора. Демарш объявляют даже те, на чью лояльность россияне очень надеялись.

Строить небоскребы в России теперь некому

Известный турецкий подрядчик Ronesans Holding объявил о полном сворачивании деятельности в России. Об этом стало известно местным СМИ.

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Этот подрядчик был одним из крупнейших в нефтегазовом секторе, поэтому его демарш станет для россиян весомым ударом. Свою деятельность на российском рынке компания начала еще в 1993 году, однако с началом полномасштабного вторжения решила перейти на другие рынки.

Как сообщили в компании, из строительного бизнеса в России Ronesans Holding вышел в мае 2022 года, а рынок недвижимости покинул в июне 2023 года. Для дальнейшего инвестирования и развития были выбраны другие регионы мира.

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Этот переход и стратегическое решение отойти от прямого управления на этом рынке изменили стратегию роста Ronesans. Глобальное присутствие группы теперь распространяется на различные регионы, включая Турцию, Нидерланды, Германию и страны СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан,

– говорится в сообщении.

В России Ronesans построил такие известные здания как Лахта Центр Газпрома в Санкт-Петербурге, небоскребы Федерация, Neva Towers, iCity. Выход из России не ударил по прибыли компании – в 2023 году оборот вырос до 3,3 миллиардов евро, а цель на 2024 год – увеличить его до 4,5 миллиардов.