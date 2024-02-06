Эмбарго под вопросом

Даже через два года после начала полномасштабного вторжения Европа закупает у России около 9% от всего импорта алюминия. Это пополнило бюджет страны-агрессора на сумму примерно 2,3 миллиарда евро в 2022 году.

Читайте также Имеют потенциал: Джек Ма выкупает обратно акции Alibaba после падения их стоимости

Предложение поддержали Литва, Латвия, Польша и Эстония. Впрочем, с высокой вероятностью, эмбарго на алюминий в очередной пакет санкций не войдет.

Предложение, наиболее вероятно, столкнется с оппозицией промышленных стран, таких как Италия, которые сопротивляются мерам по повышению цен. И в целом, учитывая объемы импорта, все 27 стран блока вряд ли смогут быстро прийти к согласию в этом вопросе.

Почему российский алюминий мешает производителям из ЕС

Соревнуясь с высокими затратами на энергию и дешевой зарубежной конкуренцией, европейские производители алюминия надеются, что санкции против России, которая остается третьим крупнейшим производителем в мире, могут принести определенное облегчение.

Сосредоточенное объединение производителей алюминия ЕС уже заявило, что Брюссель должен полностью прекратить импорт из России.

К слову! Европейские промышленные потребители выступают против санкций в отношении алюминия. Введение их было бы "своего рода экономической тактической ядерной бомбой", считают в FACE. В интересах итальянских, немецких и других производственных отраслей ЕС они утверждали, что "санкции не должны быть вооруженным оружием".

Зато 13-й пакет санкций будет включать новый перечень лиц и компаний, связанных с российской агрессией.