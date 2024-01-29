Бизнесмен не афиширует свои действия
После критики со стороны китайских властей Джек Ма исчез из поля зрения общественности и, казалось, отошел от контроля над Alibaba и дочерней Ant Group.
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Однако в последние месяцы его и Джозеф Цая, делового партнера Ма и глава компании Alibaba, заметили за постепенной скупкой акций компании.
Партнеры делают это не афишируя. Это может свидетельствовать о том, что бизнесмены считают свою компанию недооцененной после падения акций и видят в ней перспективы.
Сколько акций успели выкупить
По состоянию на 23 января 2024 Джозеф Цай успел приобрести акций, которые торгуются в США, на около 151 миллиона долларов, через семейную инвестиционную компанию Blue Pool Management. Ма купил акции на бирже в Гонконге на сумму 50 миллионов долларов в этом квартале. Вместе бизнесмены владеют значительной частью акций Alibaba.
В настоящее время рыночная капитализация компании составляет около 171 миллиарда долларов., однако последние события, связанные с акциями, могут свидетельствовать о потенциале роста. Именно поэтому за ситуацией активно наблюдают регуляторы и инвесторы.
В прошлом году компания выкупила 3% своих акций на сумму 9,5 миллиардов долларов.