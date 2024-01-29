Бізнесмен не афішує свої дії
Після критики з боку китайської влади Джек Ма зник з поля зору громадськості й, здавалося, відійшов від контролю над Alibaba та дочірньою Ant Group.
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Проте протягом останніх місяців його та Джозеф Цая, ділового партнера Ма та голову компанії Alibaba, помітили за поступовим скуповуванням акцій компанії.
Партнери роблять це не афішуючи. Це може свідчити про те, що бізнесмени вважають свою компанію недооціненою після падіння акцій та вбачають у ній перспективи.
Скільки акцій встигли викупити
Станом на 23 січня 2024 року Джозеф Цай встиг придбати акцій, які торгуються в США, на близько 151 мільйона доларів, через сімейну інвестиційну компанію Blue Pool Management. Натомість Ма купив акції на біржі у Гонконзі на суму 50 мільйонів доларів у цьому кварталі. Разом бізнесмени володіють значною частиною акцій Alibaba.
Нині ринкова капіталізація компанії становить близько 171 мільярда доларів, проте останні події пов'язані з акціями можуть свідчити про потенціал росту. Саме тому за ситуацією активно спостерігають регулятори та інвестори.
Минулого року компанія викупила 3% своїх акцій на суму 9,5 мільярда доларів.