Майор ВСУ и журналист Егор Чечеринда в эфире 24 Канала отметил, что уменьшение численности войска Украины – неприемлемо для страны. По требованиям диктатора украинская армия должна составлять 50 – 80 тысяч, в то время как Россия будет иметь полтора миллиона.

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К тому же у нее есть еще дополнительная союзническая армия Северной Кореи.

Опасный симбиоз

Егор Чечеринда добавил, что если Россия не изменит свою позицию относительно требования уменьшения численности украинской армии, то переговоры будут продолжаться, вероятно, до смерти Путина.

Он добавил, что Европе пора задуматься над симбиозом России и Северной Кореи в военном потенциале и человеческих ресурсах. Поскольку это почти 3 миллиона армии, которая является реальной угрозой не только для Украины, но и для всех.

Теневой флот – стал

"Сейчас, конечно, Америка давит экономически. Эта история с новыми санкциями против российского теневого флота, который очень активно использовался для экспорта нефти и зарабатывания средств на войну, имеет большое влияние. Санкции действуют, и российские танкеры стали, их не принимают даже в Китае и Индии", – сказал Чечеринда.

Он отметил, что теневой флот России, который насчитывает до тысячи танкеров и работал под разными флагами, фактически парализован. Чечеринда рассчитывает, что это будет серьезный удар по российской экономике со стороны американских партнеров.

Еще у Трампа, видимо, будут козыри в рукаве. Но это, конечно, еще козырь администрации Байдена. Что будет дальше – увидим, посмотрим, но надо иметь средства давления и влияния,

– подчеркнул майор ВСУ.

Чечеринда объяснил, что пока рычагов немного, поэтому задача Украины – упираться, воевать и защищать свою землю.

"Это единственное, что мы сейчас можем себе позволить. Выбор у нас небольшой, но он есть. Упираемся и стоим", – подытожил Егор Чечеринда.