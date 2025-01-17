Майор ЗСУ і журналіст Єгор Чечеринда в ефірі 24 Каналу зазначив, що зменшення чисельності війська України – неприйнятне для країни. За вимогами диктатора українська армія має становити 50 – 80 тисяч, у той час як Росія матиме півтора мільйона.

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До того ж у неї є ще додаткова союзницька армія Північної Кореї.

Небезпечний симбіоз

Єгор Чечеринда додав, що якщо Росія не змінить свою позицію щодо вимоги зменшення чисельності української армії, то перемовини триватимуть, ймовірно, аж до смерті Путіна.

Він додав, що Європі час задуматися над симбіозом Росії і Північної Кореї у військовому потенціалі та людських ресурсах. Оскільки це майже 3 мільйони армії, яка є реальною загрозою не лише для України, але й для всіх.

Тіньовий флот – став

"Зараз, звичайно, Америка тисне економічно. Оця історія з новими санкціями проти російського тіньового флоту, який дуже активно використовувався для експорту нафти і заробляння коштів на війну, має великий вплив. Санкції діють, і російські танкери стали, їх не приймають навіть у Китаї та Індії", – сказав Чечеринда.

Він зазначив, що тіньовий флот Росії, який нараховує до тисячі танкерів і працював під різними прапорами, фактично паралізовано. Чечеринда розраховує, що це буде серйозний удар по російській економіці з боку американських партнерів.

Ще у Трампа, мабуть, будуть козирі в рукаві. Але це, звичайно, ще козир адміністрації Байдена. Що буде далі – побачимо, подивимось, але треба мати засоби тиску і впливу,

– підкреслив майор ЗСУ.

Чечеринда пояснив, що наразі важелів небагато, тому завдання України – впиратися, воювати і захищати свою землю.

"Це єдине, що ми зараз можемо собі дозволити. Вибір у нас невеликий, але він є. Впираємось і стоїмо", – підсумував Єгор Чечеринда.