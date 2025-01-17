Такое заявление сделал пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственного радио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Что заявил Орбан о санкциях

По мнению венгерского премьера, изменения должны наступить после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится уже в понедельник, 20 января.

Пришло время выбросить санкции в окно и создать с россиянами отношения, свободные от санкций,

– заявил Орбан.

По его словам, для этого еще нужно время, но в Брюсселе "придет трезвость", однако сейчас они находятся в фазе "преодоления этого". По его мнению, 4 года назад Джо Байден украл должность президента у Дональда Трампа.

"В 2020 году, если бы они не обманули, Дональд Трамп остался бы президентом, и тогда не было бы украинско-российской войны", – подчеркнул скандальный премьер.

Напомним, ранее Виктор Орбан назвал Владимира Путина "справедливым партнером" Венгрии, объясняя, что такие связи выгодны для венгерских граждан. Он отметил, что Венгрия имеет друзей среди разных стран, включая Китай, Турцию, Израиль и новую администрацию США.