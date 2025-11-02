Педагоги и не только: какие профессии стали лидерами по росту зарплат

В начале осени среднемесячная заработная плата заметно выросла по сравнению с показателями в августе. Особенно это коснулось педагогов. Зато за последний год существенно выросла зарплата для специалистов по аналитике – более чем на сотню процентов.

Для каких специалистов выросла больше всего зарплата осенью?

Напоминаем, что заработная плата в сфере образования выросла на чуть больше, как 17% по сравнению с августом, то есть до почти 17 тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на последние данные Государственной службы статистики.

Зато второе место по росту было зафиксировано на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 6,7%, то есть до почти 27, 80 тысячи гривен.

Таким образом, среднемесячная заработная плата была установлена на уровне 26,62 тысячи гривен.

Зато по данным Work.ua, в ноябре средняя зарплата в Украине отличается по показателям, которые были в начале осени. Сейчас сумма установлена на уровне 26,30 тысячи гривен. Поэтому за год средняя зарплата выросла почти на 4 тысячи гривен.

Если же взять зарплаты по профессиям, которые больше всего выросли за последний год, согласно данным платформы по поиску работы, то лидирует в рейтинге профессия инвестиционного аналитика, чья заработная плата выросла более чем на 140% – до 60 тысяч гривен ежемесячно.

Второе место принадлежит дерматокосметологам (60 тысяч гривен) и маркировщикам (20 тысяч гривен) – более 100%, а третье место – робототехники (на +85% роста, до 25 тысяч гривен ежемесячно).

Как изменились зарплаты с 2022 года?