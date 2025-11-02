Сколько можно заработать за Shorts?

Монетизация Shorts значительно ниже, чем за длинные видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.

Читайте также Бизнес избегает уплаты налогов: почему схемы дробления трудно преодолеть

Обратите внимание! Конечная оплата за 1000 просмотров зависит от нескольких факторов. В частности, страны для которой создается видео. Также играет роль тип контента.

Самая высокая монетизация была зафиксирована в США. Там за 1000 просмотров шортс удастся получить примерно – 0,328 доллара.

Для других стран монетизация такая:

для Швейцарии – 0,205 долларов;

Австралии – 0,193 доллара;

Южной Кореи – 0,185 доллара;

Великобритании – 0,0 166 доллара;

Канады – 0,165 доллара;

Германии – 0,163 доллара;

Гонконга – 0,147 доллара;

Японии – 0,144 доллара;

Тайваня – 0,140 долларов;

Австрии – 0,135 доллара;

Новой Зеландии – 0,113 доллара.

Эксперты сейчас говорят, что шортсы это скорее инструмент продвижения, чем заработка. Ведь, благодаря коротким видео, можно быстро набрать аудиторию.

Что еще важно знать о заработке на YouTube?