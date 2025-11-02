Сколько можно заработать за Shorts?
Монетизация Shorts значительно ниже, чем за длинные видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.
Обратите внимание! Конечная оплата за 1000 просмотров зависит от нескольких факторов. В частности, страны для которой создается видео. Также играет роль тип контента.
Самая высокая монетизация была зафиксирована в США. Там за 1000 просмотров шортс удастся получить примерно – 0,328 доллара.
Для других стран монетизация такая:
- для Швейцарии – 0,205 долларов;
- Австралии – 0,193 доллара;
- Южной Кореи – 0,185 доллара;
- Великобритании – 0,0 166 доллара;
- Канады – 0,165 доллара;
- Германии – 0,163 доллара;
- Гонконга – 0,147 доллара;
- Японии – 0,144 доллара;
- Тайваня – 0,140 долларов;
- Австрии – 0,135 доллара;
- Новой Зеландии – 0,113 доллара.
Эксперты сейчас говорят, что шортсы это скорее инструмент продвижения, чем заработка. Ведь, благодаря коротким видео, можно быстро набрать аудиторию.
Что еще важно знать о заработке на YouTube?
Если опираться на данные Exploding Topics, за видео на YouTube можно получить значительный доход. В августе, например, самая высокая монетизация была для США. Там оплата за 1000 просмотров составляла – 10,26 доллара.
Чтобы зарабатывать на YouTube, нужно соблюдать правила платформы. В частности, относительно допустимого контента.