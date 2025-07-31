Как работает монетизация на YouTube?

Стоит ли вкладывать время и усилия в создание контента, разбирался 24 Канал. Объясняем ключевые особенности заработка на платформе, от чего зависит доход, в частности, сколько можно получить за 50 тысяч просмотров.

Смотрите также Зарабатывать на YouTube: сколько платформа платит за 10 000 просмотров

Прежде всего следует понимать, что YouTube платит авторам за просмотры, на которых были показаны рекламные объявления. Это происходит через партнерскую программу (YouTube Partner Program, YPP). Основной доход формируется из:

Рекламы перед/во время видео (AdSense)

Платных подписок YouTube Premium

Суперчата, донатов, спонсорств и т.д

Однако наибольшая часть дохода – это все же рекламные просмотры, и именно они больше всего интересуют новичков.

Что такое CPM и RPM?

CPM (Cost Per Mille) – это то, сколько рекламодатели платят за 1000 показов рекламы.

RPM (Revenue Per Mille) – то, сколько автор реально получает с 1000 просмотров (после процента YouTube).

В 2025 году средний RPM для украиноязычного контента составляет от 0.4 доллара до 1.5 долларов, зависимости от тематики, географии зрителей и продолжительности просмотра.

Вот, конкретные примеры:

Каналы о финансах, недвижимость или IT – имеют RPM до 4 – 6 долларов.

Развлекательный, лайфстайл-контент – в пределах 0.5 – 1.2 долларов.

Детский контент – ниже (0.3 – 0.6 долларов), потому что рекламируют меньше.

Это брутто-заработок – YouTube уже вычислил свою долю (45%), а автор получает остальное через AdSense.

Сколько платит YouTube в 2025 году за 50 тысяч просмотров Размер дохода зависит прежде всего от так называемого RPM, то есть того, сколько автор реально зарабатывает с каждой тысячи просмотров после вычета комиссии YouTube. В 2025 году RPM для украиноязычного контента колеблется от примерно 0,5 до 1,5 доллара за тысячу просмотров.

Итак, если видео набрало 50 тысяч просмотров, и ваш RPM составляет, скажем, 1 доллар, то заработок составит около 50 долларов. Если RPM ниже, например, 0,5 доллара, то доход будет только 25 долларов. В случае, если вы работаете в более коммерчески привлекательной нише (например, финансы, инвестиции, цифровые продукты), ваш RPM может вырасти до 3– 5 долларов, а значит, видео с 50 тысячами просмотров может принести 150, а то и 250 долларов.