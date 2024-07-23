Украинцы зарегистрировали более 600 тысяч ФЛП в Дії

23 июля 2024, 13:59
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Михаил Федоров

На портале Дія украинцы зарегистрировали более 600 тысяч ФЛП с 2021 года. С февраля 2024 года количество вновь созданных ФЛП выросло почти на 100 тысяч.

Сколько ФЛП зарегистрировали украинцы в Дії

Самыми популярными сферами стали ІТ, интернет-магазины и салоны красоты. В общем украинцы зарегистрировали 602 482 ФЛП.

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Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

Помните, как надо было ходить в ЦНАП, чтобы открыть бизнес? Мы уже тоже не помним. Украинцы зарегистрировали более 600+ тысяч ФЛП на портале Дія. За секунды, автоматически, без государственного регистратора.

Как происходит регистрация ФЛП

Регистрация ФЛП в Дії проводится в несколько шагов:

  • Нажмите "Подать заявление", войдите или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина.

  • Заполните онлайн-форму для получения услуги и подпишите заявление электронной подписью.

  • Заявление будет автоматически отправлено в ЕГР для регистрации ФЛП без участия регистратора.

  • Если выбрана система налогообложения, соответствующие отметки автоматически добавляются в заявление, которое направляется в налоговую по месту регистрации ФЛП.

  • Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе "Услуги - Заказанные услуги". Сообщение о результате поступит на электронную почту.

Автор: Дарія Подвишенна