Украинцы зарегистрировали более 600 тысяч ФЛП в Дії
Источник:Михаил Федоров
На портале Дія украинцы зарегистрировали более 600 тысяч ФЛП с 2021 года. С февраля 2024 года количество вновь созданных ФЛП выросло почти на 100 тысяч.
Сколько ФЛП зарегистрировали украинцы в Дії
Самыми популярными сферами стали ІТ, интернет-магазины и салоны красоты. В общем украинцы зарегистрировали 602 482 ФЛП.
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Помните, как надо было ходить в ЦНАП, чтобы открыть бизнес? Мы уже тоже не помним. Украинцы зарегистрировали более 600+ тысяч ФЛП на портале Дія. За секунды, автоматически, без государственного регистратора.
Как происходит регистрация ФЛП
Регистрация ФЛП в Дії проводится в несколько шагов:
Нажмите "Подать заявление", войдите или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина.
Заполните онлайн-форму для получения услуги и подпишите заявление электронной подписью.
Заявление будет автоматически отправлено в ЕГР для регистрации ФЛП без участия регистратора.
Если выбрана система налогообложения, соответствующие отметки автоматически добавляются в заявление, которое направляется в налоговую по месту регистрации ФЛП.
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе "Услуги - Заказанные услуги". Сообщение о результате поступит на электронную почту.