Украинские товары будут продвигать торговые сети еще двух стран: как бизнесу присоединиться
Источник:МИД Украины
Дипломаты договорились о проведении промо акций для украинских товаров в торговых сетях Грузии и Дании. География присутствия и ассортимент украинской продукции за границей продолжает расти.
В рамках работы Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины, 12 грузинских сетей магазинов обозначили украинские товары специальными наклейками, привлекающими дополнительное внимание потребителей. А вот в датской сети COOP прошла презентация украинского вина – туда уже привезли более 100 тысяч бутылок от производителей из Украины, а осенью ожидается значительное расширение ассортимента товаров по всей Дании.
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Детали инициативы МИД
Инициатива МИД по продвижению украинских товаров за границей призвана поддержать украинских производителей, которые экспортируют свою продукцию, обеспечивают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет.
Ранее, благодаря усилиям украинских дипломатов, ко Дню Независимости Украины стартовало 4 акции в этом направлении сразу в трех европейских странах:
- Италия – "Лучшие украинские бренды ко Дню Независимости Украины" в Mix Markt;
- Польша – "Дни украинской кухни" в Carrefour Polska;
- Эстония – "Покупай украинские товары. Поддержи Украину" в двух сетях – RIMI и MAXIMA.
Как бизнесу присоединиться и продвигать свои товары за границей
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, каждая украинская компания-экспортер может получить новые возможности выхода на мировые рынки при поддержке МИД. Дипломаты ждут обращений украинского бизнеса через цифровую платформу NAZOVNI и готовы максимально помочь продвинуть ваши товары за рубежом.
Продвижением занимается Совет экспортеров и инвесторов – это площадка, на которой МИД аккумулирует информацию об инвестиционных и торговых возможностях со всего мира, а также способствует налаживанию деловых контактов между украинскими экспортерами и импортерами за рубежом.