Такая универсальная экосистема, позволяющая проводить подобные транзакции, — сотрудничество биржи Binance и сервиса GEO Pay. В связи эти две платформы помогают пользователям покупать и продавать криптоактивы быстро и с самыми низкими комиссиями.

Что такое Binance и GEO Pay

Binance – это самая большая и популярная онлайн-биржа в мире. Несмотря на то, что платформа работает чуть больше 4 лет, она зарекомендовала себя как одна из самых инновационных и открытых пользовательских бирж. Сейчас Binance объединяет функции биржи, блокчеин-сети, кошелька, майнинг-пула, информационного центра, учебного ресурса и других возможностей.

GEO Pay – это удобный украинский мультивалютный сервис, объединяющий р2р-платежи и финансовые операции по пополнению/выводу фиатных средств и последующему их обмену на криптоактивы или наоборот на биржах-партнерах.

Почему стоит выбрать GEO Pay как способ вывода средств из Binance

Стабильное прохождение платежей.

Отсутствие лимитов при работе с биржами-партнерами.

Более шести платежных систем для пополнения/вывода средств через Visa/Mastercard (Если платеж не прошел через одну платежную систему, всегда можно воспользоваться другой ).

Возможность перевода средств с одной биржи в другую без вывода на банковскую карту.

Лимиты вывода на банковскую карту зависят только от ограничений банковских карт.

Переводы между пользователями GEO Pay 0%.

Бонус

Для того чтобы выводить средства с биржи на баланс GEO Pay было не только безопасно, но и выгодно, на этой неделе платформа запустила кэшбек 0,5% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO.

Такая масштабная акция открыла дополнительные возможности для арбитража через GEO баланс – как по прямым интеграциям, так и по P2P. Конечный процент для вывода на карту 0,5%.

Для того чтобы вывести средства из Binance на счет GEO Pay, необходимо:

Найдите свой GEO Pay ID в вашем личном кабинете

Выберите метод вывода GEO Pay на бирже Binance и введите сумму

После проверки правильности деталей транзакции нажмите "Подтвердить". Вскоре средства будут переведены с вашего аккаунта Binance на ваш аккаунт GEO Pay с дополнительным кэшбеком в 0.5%.

P2P-торговля

Также GEO Pay доступен как метод оплаты на P2P-торгах. Участники P2P-торгов могут самостоятельно просматривать объявления и выбирать активы по более низким ценам, чем на традиционных биржах, а также размещать объявления о продаже криптоактивов по желаемой цене. Таким образом, P2P дает большую свободу выбора своим пользователям.

Также P2P предлагает более гибкие способы оплаты, чем обычные централизованные биржи. То есть, чем гибче вы выберете способы оплаты, тем быстрее вы сделаете продажу.

Как купить USDT на Binance P2P с помощью метода оплаты GEO Pay

После регистрации и верификации на платформе GEO Pay необходимо пополнить счет GEO Pay и начать работу с P2P.

Шаг 1. Создайте аккаунт на бирже Binance или войдите в профиль.

Шаг 2. Перейдите в раздел "P2P" и "Способы оплаты".



Шаг 3. В разделе "Способы оплаты" добавьте "GEO Pay".

Шаг 4. Перейдите в раздел P2P торговли. Нажмите кнопку "Покупка", выберите валюту UAH и способ оплаты GEO Pay. После указанных действий найдите ордер от компании GEO Pay и нажмите кнопку "Купить USDT".

Шаг 5. Откройте ордер покупки USDT через GEO Pay и введите количество USDT, которое вы хотите купить.

Шаг 6. Отправьте сумму UAH на GEO ID указанный в ордере внутри сервиса GEO Pay.

Шаг 7. Подтвердите платеж, который вы отправили UAH и получили USDT на свой баланс в Binance.

Комиссии

За последние несколько лет платежный сервис GEO Pay быстро набрал популярность у пользователей благодаря очень выгодным комиссиям и официальной работе с крупными криптобиржами.

Именно поэтому GEO Pay – один из самых выгодных сервисов по работе с Binance для украинцев. Низкие комиссии, быстрые транзакции, безопасность и удобство, а также выгодный кэшбек – благодаря этим преимуществам работа с GEO Pay и Binance будет легкой даже для новичков.

GEO Pay поможет вывести средства из Binance-аккаунта на собственный баланс, а дальше, используя более 6 платежных систем, доступных в сервисе GEO Pay – возможно вывести средства на любую карту украинского банка. Дополнительно кэшбек 0,5% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO Pay!