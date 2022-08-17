Такою універсальною екосистемою, яка дозволяє проводити подібні транзакції, є співпраця біржі Binance та сервісу GEO Pay. У звʼязці ці дві платформи допомагають користувачам купувати й продавати криптоактиви швидко та із найнижчими комісіями.

Що таке Binance та GEO Pay

Binance – це найбільша та найпопулярніша онлайн-біржа у світі. Попри те, що платформа працює трохи більше ніж 4 роки, вона зарекомендувала себе як одна з найбільш інноваційних та відкритих користувацьких бірж. Зараз Binance поєднує функції біржі, блокчейн-мережі, гаманця, майнінг-пулу, інформаційного центру, навчального ресурсу та інших можливостей.

GEO Pay – це зручний український мультивалютний сервіс, який об’єднує р2р-платежі та фінансові операції з поповнення / виводу фіатних коштів і подальшому їх обміну на криптоактиви або навпаки на біржах-партнерах.

Чому варто обрати GEO Pay як спосіб виводу коштів з Binance

Стабільне проходження платежів.

Відсутність лімітів при роботі з біржами-партнерами.

Понад 6 платіжних систем для поповнення/виводу коштів через Visa/Mastercard (Якщо платіж не пройшов через одну платіжну систему, завжди можна скористатись іншою).

Можливість переведення коштів з однієї біржі на іншу без виводу на банківську карту.

Ліміти виводу на банківську карту залежать тільки від обмежень банківських карток.

Перекази між користувачами GEO Pay 0%.

Бонус

Для того, щоб виводити кошти з біржі на баланс GEO Pay було не тільки безпечно, але й вигідно, цього тижня платформа запустила кешбек 0,5% на кожний вивід коштів з Binance на баланс GEO.

Така масштабна акція відкрила додаткові можливості для арбітражу через GEO баланс - як по прямих інтеграціях, так і по P2P. Кінцевий відсоток для виводу на карту 0,5%.

Для того, щоб вивести кошти з Binance на рахунок GEO Pay, необхідно:

Знайдіть свій GEO Pay ID у вашому особистому кабінеті

Оберіть метод виводу GEO Pay на біржі Binance та введіть суму

Після перевірки правильності деталей транзакції натиснути "Підтвердити". Незабаром кошти буде переказано з вашого акаунту Binance на ваш акаунт GEO Pay із додатковим кешбеком у 0.5%.

P2P-торгівля

Також GEO Pay доступний як метод оплати на P2P-торгах. Учасники P2P-торгів мають змогу самостійно переглядати оголошення й обирати активи за нижчими цінами, ніж на традиційних біржах, а також розміщувати оголошення про продаж криптоактивів за бажаною ціною. Таким чином P2P дає більшу свободу вибору своїм користувачам.

Також P2P пропонує більш гнучкі способи оплати, ніж звичайні централізовані біржі. Тобто, чим більш гнучко ви виберете способи оплати, тим швидше ви зробите продаж.

Як купити USDT на Binance P2P за допомогою методу оплати GEO Pay

Після проходження реєстрації та верифікації на платформі GEO Pay необхідно поповнити рахунок GEO Pay та розпочати роботу із P2P.

Крок 1. Створіть аккаунт на біржі Binance або увійдіть у ваш профіль.

Крок 2. Перейдіть у розділ "P2P" і "Способи оплати".



Крок 3. У розділі "Способи оплати" додайте "GEO Pay".

Крок 4. Перейдіть у розділ P2P торгівлі. Натисніть на кнопку "Купівля", оберіть валюту UAH та спосіб оплати GEO Pay. Після вказаних дій знайдіть ордер від компанії GEO Pay та натисніть на кнопку "Купити USDT".

Крок 5. Відкрийте ордер купівлі USDT через GEO Pay та введіть кількість USDT, яку хочете купити.

Крок 6. Надішліть суму UAH на GEO ID вказаний в ордері всередині сервісу GEO Pay.

Крок 7. Підтвердьте платіж, що ви відправили UAH та отримали USDT на свій баланс в Binance.

Комісії

За останні кілька років платіжний сервіс GEO Pay швидко набрав популярності у користувачів завдяки дуже вигідним комісіям і офіційній роботі з великими криптобіржами.

Саме тому GEO Pay – один із найвигідніших сервісів для роботи із Binance для українців. Низькі комісії, швидкі транзакції, безпека та зручність, а також вигідний кешбек – завдяки цим перевагам робота із GEO Pay та Binance буде легкою навіть для новачків.

GEO Pay допоможе вивести кошти із Binance-акаунту на власний баланс, а далі, використовуючи понад 6 платіжних систем, доступних у сервісі GEO Pay, – можливо вивести кошти на будь-яку карту українського банку. Додатково кешбек 0,5% на кожний вивід коштів з Binance на баланс GEO Pay!