Развиваться даже во время войны: розничные сети увеличили выручку до 1,5 триллиона гривен

Украинским розничным сетям удалось не просто устоять в сложное время войны, но и найти пути развития. Им даже удалось нарастить выручку, которая теперь существенно превышает довоенные показатели.

Украинский ритейл превзошел довоенные показатели

Украинским ритейлерам в 2023 году удалось увеличить выручку на 30%, или на 380 миллионов гривен. Общий показатель составил 1,54 миллиона гривен.

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То есть несмотря на сложные условия ритейлерам удалось не просто сохранить динамику, но и превзойти довоенные показатели. К примеру, в 2021 году показатель был на уровне 1,44 триллиона, а в первый год полномасштабного вторжения упал до 1,16 триллиона гривен.

Обороты ритейла по сегментам / Инфоографика RAU

Наибольшая выручка у магазинов продуктов и товаров массового потребления – 491 миллиард гривен. Более чем вдвое меньше у сетей АЗС –203 миллиардов гривен. Также в топе оказались магазины хозяйственных и строительных товаров, магазины техники, непродуктовые операторы и аптеки.

Лидеры за выручкой

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В тройку лидеров вошли "АТБ", "Сильпо" и "Эпицентр".

Собственно, половина крупнейших по обороту компаний ритейла (10 компаний) – это FMCG операторы, среди которых есть как крупные международные игроки вроде Metro или "Auchan Украина", так и локальные игроки как "Файно-маркет",

– говорится в исследовании.

Лидеры украинского ритейла / Инфографика RAU

Зато потеряли позиции игроки детского рынка. Два крупных интернет-магазина Panama.ua и Pampik.ua прекратили работу. Причины – падение рождаемости в Украине.