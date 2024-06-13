Розвиватися навіть під час війни: роздрібні мережі збільшили виторг до 1,5 трильйона гривень

Українським роздрібним мережам вдалося не просто встояти у складний час війни, а й знайти шляхи розвитку. Їм навіть вдалося наростити виторг, який тепер суттєво перевищує довоєнні показники.

Український ритейл перевершив довоєнні показники

Українським ритейлерам у 2023 році вдалося збільшити виторг на 30%, або на 380 мільйонів гривень. Загальний показник склав 1,54 мільйона гривень.

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Тобто попри складні умови ритейлерам вдалося не просто зберегти динаміку, а й перевершити довоєнні показники. До прикладу, в 2021 році показник був на рівні 1,44 трильйона, а в перший рік повномасштабного вторгення впав до 1,16 трильйона гривень.

Обороти ритейлу по сегментах / Інфоографіка RAU

Найбільший виторг у магазинів продуктів та товарів масового споживання – 491 мільярд гривень. Більш як вдвічі менше у мереж АЗС –203 мільярдів гривень. Також у топі опинилися магазини господарчих та будівельних товарів, магазини техніки, непродуктові оператори та аптеки.

Лідери за виторгом

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У трійку лідерів увійшли "АТБ", "Сільпо" та "Епіцентр".

Власне, половина найбільших за оборотом компаній ритейлу (10 компаній) – це FMCG оператори, серед яких є як великі міжнародні гравці на кшталт Metro чи "Auchan Україна", так і локальні гравці як "Файно-маркет",

– йдеться у дослідженні.

Лідери українського ритейлу / Інфографіка RAU

Натомість втратили позиції гравці дитячого ринку. Два великі інтернет-магазини Panama.ua і Pampik.ua припинили роботу. Причини – падіння народжуваності в Україні.