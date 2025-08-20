Бургеры, которых вы ждали: McDonald's вернул украинское меню
- McDonald's возобновил украинское меню с локальными вкусами, включая ржаные бургеры со свининой и курицей, а также картофель фри с грибным соусом.
- Возвращаются завтраки в McDonald's в городах Западной Украины с 13 марта, с последующим расширением на другие города.
McDonald's представил обновленное украинское меню, дополнив его блюдами с локальным вкусом.
McDonald's вернул украинское меню?
О "громком возвращении" говорится в заявлении McDonald's, информирует 24 Канал.
"Вы ждали украинские бургеры – и вот они. Один – со свининой и соусом с хреном, а второй – с нежной курочкой и чесночным соусом. Посетите McDonald's, чтобы попробовать свои родные, знакомые вкусы", – отметили в компании.
Какие новинки появились в меню?
Ржаной бургер с курицей и чесночным соусом – ржаная булочка, курица, бекон, сыр чеддер, маринованные огурцы, салат и лук, а также соусы "Чесночный" и "Медово-горчичный".
Бургер с курочкой снова в меню / Фото McDonald's
Ржаной бургер со свининой и соусом с хреном – ржаная булочка, свинина, чеддер, огурцы, салат и лук под пикантным соусом с хреном.
Бургер со свининой и хреном – традиционный украинский вкус / Фото McDonald's
Кроме того, в меню появилась новинка – картофель фри с грибным соусом и жареным луком.
Картошечка с луком тоже вернулась, но обновленной / Фото McDonald's
Какие позиции еще вернулись?
Ранее в McDonald's сообщали о поэтапном восстановлении завтраков в Украине. С 13 марта их можно заказать во Львове, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Яремче и Ковеле. В течение месяца меню завтраков планируют расширить и на другие города.
Справка. Завтраки в украинских McDonald's были отменены после начала полномасштабной войны в 2022 году из-за воздушных тревог и операционных сложностей.
McDonald's снижает цену?
McDonald's также объявил о снижении цен на восемь популярных комбо-меню на 15% от суммы отдельных блюд. The Wall Street Journal пишет, что решение приняли после переговоров с франчайзи и финансовой поддержки ресторанов, которые согласились на снижение цен.
Компания надеется, что такие шаги помогут сделать меню более доступным для клиентов и повысить спрос на рестораны сети.