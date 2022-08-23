Украинское пиво "Оболонь" будут продавать в Ирландии

Все больше украинских брендов начинают появляться на зарубежных рынках. В скором времени в Ирландии можно будет приобрести пиво "Оболонь".

Это стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между украинской пивной корпорацией и ирландским передовым дистрибьютором Barry & Fitzwilliam. Ожидается, что приобрести украинское пиво можно будет на территории всей Ирландии уже в октябре.

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"Оболонь" будут продавать в Ирландии

Первое известие о том, что пиво украинского бренда появится в Ирландии, опубликовало посольство Украины в Дублине на официальной странице в твиттере.

Мы рады сообщить о том, что крупнейший украинский производитель напитков "Оболонь" согласился сотрудничать с ведущим независимым дистрибьютором Barry & Fitzwilliam, чтобы поставлять свое пиво в Ирландию,

– говорится в твите посольства.

Ирландское издание FFT отмечает, что "Оболонь" производит пиво высокого качества, отвечающее мировым стандартам. На этапе строительства мощностей в Украину были приглашены чешские специалисты по пивоварению, которые помогли с начальным запуском завода. "Оболонь" является одной из крупнейших пивоварен в Европе и крупнейшей отечественной корпорацией по производству напитков в Украине.

Мы очень гордимся тем, что сотрудничаем с этим предприятием ("Оболонь" – ред. 24 канал), и надеемся на успешные долгосрочные отношения. Мы рады, что можем частично помочь украинскому обществу,

– подчеркивает управляющий директор Barry & Fitzwilliam Майкл Берри.

Дело в том, что полномасштабное вторжение россии заставило "Оболонь" переформатироваться и искать возможности продолжать деятельность. Несмотря на сложные условия работы во время военного положения, пивоварня пытается поддержать своих сотрудников и военных.

Отмечается, что за каждую проданную в Ирландии бутылку пива "Оболонь" Barry & Fitzwilliam будет возвращать украинской компании часть выручки. К слову, на первую партию украинского пива ирландский дистрибьютор ожидает уже в октябре этого года.