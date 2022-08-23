Українське пиво "Оболонь" продаватимуть в Ірландії

Все більше українських брендів починають з'являтися на закордонних ринках. Невдовзі в Ірландії можна буде придбати пиво "Оболонь".

Це стало можливим завдяки підписанню угоди про співпрацю між українською пивною корпорацією та ірландським передовим дистриб'ютором Barry & Fitzwilliam. Очікується, що придбати українське пиво можна буде на території всієї Ірландії вже у жовтні.

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"Оболонь" продаватимуть в Ірландії

Першим звістку про те, що пиво українського бренду з'явиться в Ірландії, опублікувало посольство України у Дубліні на офіційній сторінці у твітері.

Ми раді повідомити про те, що найбільший український виробник напоїв "Оболонь" погодився співпрацювати з провідним незалежним дистриб'ютором Barry & Fitzwilliam, щоб постачати своє пиво до Ірландії,

– йдеться у твіті посольства.

Ірландське видання FFT зазначає, що "Оболонь" продукує пиво високої якості, яке відповідає світовим стандартам. На етапі будівництва потужностей в Україну були запрошені чеські спеціалісти з пивоваріння, які допомогли з початковим запуском заводу. Наразі "Оболонь" є однією із найбільших пивоварень в Європі та найбільшою вітчизняною корпорацією із виробництва напоїв в Україні.

Ми дуже пишаємося тим, що співпрацюємо з цим підприємством ("Оболонь" – ред. 24 канал), і сподіваємося на успішні довготермінові відносини. Ми раді, що можемо частково допомогти українському суспільству,

– підкреслює керуючий директор Barry & Fitzwilliam Майкл Беррі.

Річ у тім, що повномасштабне вторгнення росії змусило "Оболонь" перелаштуватися й шукати можливостей продовжувати діяльність. Попри складні умови роботи під час воєнного стану, пивоварня намагається підтримати своїх співробітників та військових.

Зазначається, що за кожну продану в Ірландії пляшку пива "Оболонь" Barry & Fitzwilliam повертатиме українській компанії частину виторгу. До слова, на першу партію українського пива ірландський дистриб'ютор очікує вже у жовтні цього року.