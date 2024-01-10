Бывшим АЗС Медведчука и россиян снова будут искать управляющего: чем "Укрнафта" не угодила АРМА

Уже в ближайшее время активы сети АЗС Glusco могут снова искать нового управляющего. "Укрнафта" не оправдала возлагаемых надежд, поэтому теперь все надежды будут на эффективность прозрачного конкурса.

Сети Glusco снова будут искать управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратится в Кабинет министров Украины с просьбой расторгнуть договоры с "Укрнефтью", которой передали управление арестованными активами АЗС Glusco. Раньше бизнес принадлежал Виктору Медведчуку и российской "Татнефти".

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Основная причина такого шага – отказ "Укрнафты" подписать акт приема-передачи активов. Поэтому арестованные активы АЗС не являются источником поступлений в государственный бюджет.

Согласно заключенным документам, "Укрнафта" должна была платить в бюджет:

5 миллионов гривен ежемесячно, независимо от доходности;

85% от чистой прибыли.

Ранее сеть АЗС Glusco находилась под управлением "Нефтегаза". У компании забрали АЗС из-за отсутствия прозрачной финансовой отчетности и неэффективного управления активами.

В АРМА сообщили, что менеджеры "Укрнафты" должны были подать в Антимонопольный комитет документы на разрешение управлять сетью АЗС Glusco. Те сознательно затягивали процесс, чтобы не подписывать акты с АРМА.

Налоговые накладные и другие документы свидетельствуют о том, что на заправки сети поставляли бензин и другие продукты. То есть "Укрнафта" осуществляла деятельность через сеть, но не платила в бюджет Украины те суммы, которые предусматривали предварительные условия с АРМА и Кабмином.

Теперь АРМА предлагает провести прозрачный и открытый конкурс, чтобы найти управляющего Glusco, который сможет обеспечить баланс частного и государственного интереса.