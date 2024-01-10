Колишнім АЗС Медведчука та росіян знову шукатимуть управителя: чим "Укрнафта" не догодила АРМА

Вже найближчим часом активи мережі АЗС Glusco можуть знову шукати нового управителя. "Укрнафта" не виправдала покладених надій, тому тепер усі сподівання будуть на ефективність прозорого конкурсу.

Мережі Glusco знову шукатимуть управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернеться до Кабінету міністрів України з проханням розірвати договори з "Укрнафтою", якій передали управління арештованими активами АЗС Glusco. Раніше бізнес належав Віктору Медведчуку та російській "Татнєфті".

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Основна причина такого кроку – відмова "Укрнафти" підписати акт прийому-передачі активів. Через це арештовані активи АЗС не є джерелом надходжень у державний бюджет.

Згідно з укладеними документами, "Укрнафта" повинна була сплачувати у бюджет:

5 мільйонів гривень щомісяця, незалежно від прибутковості;

85% від чистого прибутку.

Раніше мережа АЗС Glusco перебувала під управлінням "Нафтогазу". В компанії забрали АЗС через відсутність прозорої фінансової звітності та неефективне управління активами.

В АРМА повідомили, що менеджери "Укрнафти" повинні були подати до Антимонопольного комітету документи на дозвіл керувати мережею АЗС Glusco. Ті свідомо затягували процес, аби не підписувати акти з АРМА.

Натомість податкові накладні та інші документи свідчать про те, що на заправки мережі постачали бензин та інші продукти. Тобто, "Укрнафта" провадила діяльність через мережу, але не платила у бюджет України ті суми, які передбачали попередні умови з АРМА та Кабміном.

Тепер АРМА пропонує провести прозорий та відкритий конкурс, аби знайти Glusco управителя, який зможе забезпечити баланс приватного та державного інтересу.