Мережі Glusco знову шукатимуть управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернеться до Кабінету міністрів України з проханням розірвати договори з "Укрнафтою", якій передали управління арештованими активами АЗС Glusco. Раніше бізнес належав Віктору Медведчуку та російській "Татнєфті".

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Основна причина такого кроку – відмова "Укрнафти" підписати акт прийому-передачі активів. Через це арештовані активи АЗС не є джерелом надходжень у державний бюджет.

Згідно з укладеними документами, "Укрнафта" повинна була сплачувати у бюджет:

5 мільйонів гривень щомісяця, незалежно від прибутковості;

85% від чистого прибутку.

Нагадаємо! Раніше мережа АЗС Glusco перебувала під управлінням "Нафтогазу". В компанії забрали АЗС через відсутність прозорої фінансової звітності та неефективне управління активами.

В АРМА повідомили, що менеджери "Укрнафти" повинні були подати до Антимонопольного комітету документи на дозвіл керувати мережею АЗС Glusco. Ті свідомо затягували процес, аби не підписувати акти з АРМА.

Натомість податкові накладні та інші документи свідчать про те, що на заправки мережі постачали бензин та інші продукти. Тобто, "Укрнафта" провадила діяльність через мережу, але не платила у бюджет України ті суми, які передбачали попередні умови з АРМА та Кабміном.

Тепер АРМА пропонує провести прозорий та відкритий конкурс, аби знайти Glusco управителя, який зможе забезпечити баланс приватного та державного інтересу.