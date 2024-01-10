Сети Glusco снова будут искать управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратится в Кабинет министров Украины с просьбой расторгнуть договоры с "Укрнефтью", которой передали управление арестованными активами АЗС Glusco. Раньше бизнес принадлежал Виктору Медведчуку и российской "Татнефти".

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Основная причина такого шага – отказ "Укрнафты" подписать акт приема-передачи активов. Поэтому арестованные активы АЗС не являются источником поступлений в государственный бюджет.

Согласно заключенным документам, "Укрнафта" должна была платить в бюджет:

5 миллионов гривен ежемесячно, независимо от доходности;

85% от чистой прибыли.

Напомним! Ранее сеть АЗС Glusco находилась под управлением "Нефтегаза". У компании забрали АЗС из-за отсутствия прозрачной финансовой отчетности и неэффективного управления активами.

В АРМА сообщили, что менеджеры "Укрнафты" должны были подать в Антимонопольный комитет документы на разрешение управлять сетью АЗС Glusco. Те сознательно затягивали процесс, чтобы не подписывать акты с АРМА.

Налоговые накладные и другие документы свидетельствуют о том, что на заправки сети поставляли бензин и другие продукты. То есть "Укрнафта" осуществляла деятельность через сеть, но не платила в бюджет Украины те суммы, которые предусматривали предварительные условия с АРМА и Кабмином.

Теперь АРМА предлагает провести прозрачный и открытый конкурс, чтобы найти управляющего Glusco, который сможет обеспечить баланс частного и государственного интереса.