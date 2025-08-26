Из-за новых таможенных правил доставка украинских посылок в США подорожает. В частности, тарифы "Укрпочты" вырастут в среднем на 1,5 –3 доллара.

Что известно о новых пошлинах?

С 29 августа 2025 года президент США Дональд Трамп отменил льготный беспошлинный порог в 800 долларов (de minimis). Отныне почти все коммерческие отправления в США подлежат уплате пошлины, исключение только для документов и подарков стоимостью до 100 долларов. Для украинских товаров ставка установлена на уровне 10%. "Укрпочта" и "Новая почта" оперативно отреагировали на изменения. Подробнее рассказывает 24 Канал.

"Укрпочта" продолжит доставлять посылки?

В частности, как сообщило Министерство развития общин и территорий, "Укрпочта" привлекла квалифицированных агентов для обработки таможенных платежей.

Зазаначають, что тарифы на доставку вырастут в среднем на 1,5 – 3 доллара в зависимости от категории и веса отправления. При этом дополнительных брокерских сборов компания не вводит.

Почему это имеет свои плюсы?

"На этом негативные новости заканчиваются и начинаются положительные", – отметил председатель правления Укрпочты Игорь Смелянский. По его словам, украинские предприниматели получают конкурентное преимущество: европейские поставщики временно не могут отправлять товары по почте, а украинская пошлина является самой низкой в Европе (для стран ЕС – 15%, Молдовы – 25%, Швейцарии – 39%).

Стоит знать! Таможенные органы США усиливают контроль за всеми импортируемыми товарами: будут проверять правильность описания товаров, страну происхождения, соответствие заявленной цели экспорта и точность рыночной стоимости. В случае выявления неточностей товары могут задержать и начислить дополнительные платежи.

Достигнутое соглашение дает конкурентные преимущества украинским предпринимателям. Но оно будет работать только при условии соблюдения правил. Поэтому просим не указывать в коммерческих отправлениях, что это "подарки", потому что контроль в США будет усилен,

– добавил Игорь Смелянский.

Возрастет ли стоимость услуг "Новой почты"?

Новая почта также сообщила об изменениях. В частности, отмечают, что с 26 августа к стоимости доставки добавляется 10% от стоимости посылки (если платит отправитель) или 10% от стоимости плюс 25 долларов за таможенно-брокерские услуги (если платит получатель).

Важно! Благодаря этим изменениям украинские компании сохраняют возможность непрерывно работать на американском рынке, а посылки продолжают поступать в США несмотря на временные трудности у европейских почтовых операторов.