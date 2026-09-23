Укрпочта изменила правила в отделениях: кого теперь будут принимать без очереди

Укрпочта изменила порядок обслуживания клиентов в большинстве городских отделений, где работает несколько операционных окон. Наибольший приоритет теперь отдается операциям с посылками – их будут принимать и выдавать вне общей очереди.

Кого будут обслуживать вне очереди на Укрпочте

Решение о новых правилах работы Укрпочты связано прежде всего с воздушными тревогами, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

В первую очередь будут обслуживать тех, кто:

пришли отправить посылку; пришли забрать уже доставленное отправление.

Причина изменений – специфика почтовой логистики во время воздушных тревог. Если из-за остановки работы отделения посылка не успеет попасть в автомобиль, который везет ее в сортировочный центр, она может остаться там еще на сутки.

В компании приводят пример доставки из Киева в Одессу. Чтобы отправление прибыло на следующий день, оно должно выехать из Киева примерно до 22:00. До этого времени посылку нужно:

принять в отделении;

доставить в сортировочный центр;

отсортировать;

погрузить в автомобиль.

Поэтому даже несколько часов простоя из-за тревоги могут сорвать весь дальнейший маршрут.

Почему важны даже несколько минут

Смилянский пояснил, что во время длительной воздушной тревоги клиент может фактически потерять целые сутки доставки.

Если вы стоите в очереди в 15:55, а в 16:00 прозвучит тревога, которая продлится до 18:00 (а мы получим уведомление, что должны закрыть отделение), то это означает, что вы придете с посылкой уже после 18:00, и она отправится уже на следующий день. А если она была принята до объявления тревоги, то, даже если отделение закрыто, посылка отправится уже сегодня и будет в моей родной Одессе на следующий день,

– говорит Смилянский.

Второй приоритет отдан выдаче отправлений. В Укрпочте объясняют, что хотят, чтобы посылки как можно меньше времени находились непосредственно в отделениях.

Это важно и с точки зрения безопасности. Если отделение или его помещение будет повреждено в результате обстрела, компания возмещает стоимость отправления, но некоторые вещи имеют для людей гораздо большую ценность.

Изменится ли порядок выплаты пенсий

Нет. Пенсии, платежи и другие финансовые операции в отделениях будут по-прежнему осуществляться.

В компании объясняют это тем, что финансовую операцию можно провести после окончания воздушной тревоги. А вот с физической посылкой ситуация иная: ее нужно успеть принять, передать на сортировку и отправить по маршруту.

Если этот логистический этап пропустить, следующей возможности отправить посылку может не быть до следующего дня.

К слову, изменения касаются прежде всего городских отделений, где работает более одного операционного окна. По данным Укрпочты, соответствующие инструкции уже получили более 90% таких отделений.