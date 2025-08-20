Последнее учреждение, работавшее в городе – Укрпочта закрыла отделение в Константиновке
- Укрпочта закрыла все отделения в Константиновке из-за опасности для работников и клиентов.
- Жителей будут обслуживать в соседних городах: Дружковка, Алексеево-Дружковка и Доброполье.
Укрпочта объявила о закрытии всех отделений в Константиновке Донецкой области из-за опасности для работников и клиентов.
Почему Укрпочта закрыла отделения?
Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, в городе стало невозможно безопасно работать, передает 24 Канал.
"Сохранение жизни перевесило желание поддержать тех, кто еще остается в Константиновке", – сообщил Смелянский.
В компании напомнили, что долгое время именно Укрпочта оставалась единственным учреждением, которое не прекращало работу во фронтовом городе, ведь банки и частные операторы ушли раньше. Даже после обстрелов и разрушений почтовики продолжали доставлять письма, посылки и пенсии как для гражданских, так и для военных.
Где будут обслуживать жителей?
Отныне жителей Константиновки будут обслуживать отделения в соседних Дружковке и Алексеево-Дружковке (5 – 7 км от города), а также в Доброполье.
Руководство поблагодарило работников за преданность и Вооруженным Силам Украины и военным администрациям – за поддержку. С 4 марта Укрпочта прекратила прием и доставку отправлений в городе.
Отделение Укрпочты в Константиновке снова откроют, когда позволит ситуация с безопасностью.
Что известно о ситуации в Константиновке?
- Ситуация вокруг Константиновки отражает общую динамику на Донецком направлении. Несмотря на постоянные обстрелы и растущие риски для гражданской инфраструктуры, украинские войска держат оборону и продолжают вытеснять врага из населенных пунктов области.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россия не способна быстро захватить всю Донецкую область. Единственным сценарием для такого развития событий был бы вывод украинских войск, но пока этого не происходит.
- Более того, Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешных зачистках от врага в ряде населенных пунктов: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.