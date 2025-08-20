Почему Укрпочта закрыла отделения?

Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, в городе стало невозможно безопасно работать, передает 24 Канал.

"Сохранение жизни перевесило желание поддержать тех, кто еще остается в Константиновке", – сообщил Смелянский.

В компании напомнили, что долгое время именно Укрпочта оставалась единственным учреждением, которое не прекращало работу во фронтовом городе, ведь банки и частные операторы ушли раньше. Даже после обстрелов и разрушений почтовики продолжали доставлять письма, посылки и пенсии как для гражданских, так и для военных.

Где будут обслуживать жителей?

Отныне жителей Константиновки будут обслуживать отделения в соседних Дружковке и Алексеево-Дружковке (5 – 7 км от города), а также в Доброполье.

Руководство поблагодарило работников за преданность и Вооруженным Силам Украины и военным администрациям – за поддержку. С 4 марта Укрпочта прекратила прием и доставку отправлений в городе.

Отделение Укрпочты в Константиновке снова откроют, когда позволит ситуация с безопасностью.

Что известно о ситуации в Константиновке?