Чому Укрпошта закрила відділення?

Як повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, у місті стало неможливо безпечно працювати, передає 24 Канал.

"Збереження життя переважило бажання підтримати тих, хто ще залишається в Костянтинівці", – повідомив Смілянський.

У компанії нагадали, що довгий час саме Укрпошта залишалася єдиною установою, яка не припиняла роботу у фронтовому місті, адже банки та приватні оператори пішли раніше. Навіть після обстрілів і руйнувань поштовики продовжували доставляти листи, посилки та пенсії як для цивільних, так і для військових.

Де обслуговуватимуть мешканців?

Відтепер мешканців Костянтинівки обслуговуватимуть відділення у сусідніх Дружківці та Олексієво-Дружківці (5 – 7 км від міста), а також у Добропіллі.

Керівництво подякувало працівникам за відданість та Збройним Силам України й військовим адміністраціям – за підтримку. З 4 березня Укрпошта припинила приймання та доставлення відправлень у місті.

Відділення Укрпошти в Костянтинівці знову відкриють, коли дозволятиме безпекова ситуація.

Що відомо про ситуацію в Костянтинівці?