Чому Укрпошта закрила відділення?
Як повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, у місті стало неможливо безпечно працювати, передає 24 Канал.
"Збереження життя переважило бажання підтримати тих, хто ще залишається в Костянтинівці", – повідомив Смілянський.
У компанії нагадали, що довгий час саме Укрпошта залишалася єдиною установою, яка не припиняла роботу у фронтовому місті, адже банки та приватні оператори пішли раніше. Навіть після обстрілів і руйнувань поштовики продовжували доставляти листи, посилки та пенсії як для цивільних, так і для військових.
Де обслуговуватимуть мешканців?
Відтепер мешканців Костянтинівки обслуговуватимуть відділення у сусідніх Дружківці та Олексієво-Дружківці (5 – 7 км від міста), а також у Добропіллі.
Керівництво подякувало працівникам за відданість та Збройним Силам України й військовим адміністраціям – за підтримку. З 4 березня Укрпошта припинила приймання та доставлення відправлень у місті.
Відділення Укрпошти в Костянтинівці знову відкриють, коли дозволятиме безпекова ситуація.
Що відомо про ситуацію в Костянтинівці?
- Ситуація довкола Костянтинівки відображає загальну динаміку на Донецькому напрямку. Попри постійні обстріли та зростаючі ризики для цивільної інфраструктури, українські війська тримають оборону і продовжують витісняти ворога з населених пунктів області.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія не здатна швидко захопити всю Донецьку область. Єдиним сценарієм для такого розвитку подій було б виведення українських військ, але наразі цього не відбувається.
- Більше того, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішні зачистки від ворога у низці населених пунктів: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.