"Укрзализныце" отказали в реструктуризации долгов на 895 миллионов долларов

Инвесторы, владеющие евробондами "Укрзализныци" на сумму около 900 миллионов долларов, не поддержали предложенные компанией изменения в условия облигаций.

Кредиторы отказали "Укрзализныце"

Государственная железная дорога в январе 2025 года должна возобновить обслуживание своих внешних долгов. Об этом сообщает Rail Capital Markets plc, эмитент евробондов, на платформе биржи Euronext, информирует 24 Канал.

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16 декабря 2024 года компания обратилась к владельцам облигаций с просьбой:

капитализировать около 160 миллионов долларов накопленных процентов;

отложить их выплату на один год.

Изменения касались двух выпусков еврооблигаций:

594,9 миллионов долларов со ставкой 8,25% и погашением в 2026 году;

300 миллионов долларов со ставкой 7,875% и погашением в 2028 году.

Что произошло на собрании

31 декабря 2024 года на собрании бондхолдеров решение об изменении условий облигаций не набрало необходимого количества голосов.

Теперь "Укрзализныця" зависит от решений по повышению тарифов на грузовые перевозки и динамики перевозок в условиях войны. Компания планирует использовать эти факторы для решения вопроса с процентными выплатами в январе.

Тарифная политика

"Укрзализныця" последний раз повышала тарифы на грузовые перевозки в июле 2022 года - сразу на 70%. Сейчас запланировано новое повышение тарифов на 37% с 1 февраля 2025 года.

Это решение может частично повлиять на финансовую стабильность компании, но остается открытым вопрос, будет ли этого достаточно для выполнения обязательств перед держателями облигаций.