В России умер Дмитрий Осипов – председатель совета директоров "Уралкалия" – крупнейшего в мире производителя хлористого калия. В компании назвали смерть 59-летнего топ-менеджера "внезапной", не уточняя причины.

Кем был Осипов?

О его смерти сообщили российские медиа, передает 24 Канал. Осипов ранее занимал руководящие должности в "Химпроме", "Сибур-Химпроме" и на Кирово-Чепецком химическом комбинате.

С 2013 по 2020 год он был генеральным директором "Уралкалия", после чего возглавил производителя титана ВСМПО-Ависма, а в 2023 году вернулся в "Уралкалий" как руководитель совета директоров.

Смерти "топов" в России участились?

Это уже вторая за неделю смерть высокопоставленного представителя российского бизнеса. Накануне умер Михаил Кенин, основатель и главный акционер девелоперской компании "Самолет". Как и в случае с Осиповым, причину смерти Кенина не раскрыли.

За последние три с половиной года в России при загадочных или неопределенных обстоятельствах погибли по меньшей мере 17 топ-менеджеров крупных компаний.

Среди громких случаев:

в январе 2022 года в Ленинградской области нашли мертвым главу транспортной службы "Газпром инвеста" Леонида Шульмана;

в феврале того же года в Москве обнаружили тела бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жены и дочери;

в июле 2022-го возле Финского залива застрелили гендиректора транспортной компании Astra Shipping Юрия Воронова;

осенью 2022 года из окна больницы в Москве выпал председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов;

в марте 2024-го умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус;

в июле 2025 года с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе выпал вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов;

в Испании на вилле был застрелен Сергей Протосеня, бывший топ-менеджер "Новатэка".

Заметьте. Серия смертей российских бизнесменов, многие из которых связаны с энергетикой, химией и финансовыми структурами, вызывает все больше вопросов, но официальные версии чаще всего остаются непубличными.