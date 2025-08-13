У Росії помер Дмитро Осипов – голова ради директорів "Уралкалію" – найбільшого у світі виробника хлористого калію. У компанії назвали смерть 59-річного топменеджера "раптовою", не уточнюючи причини.

Ким був Осипов?

Про його смерть повідомили російські медіа, передає 24 Канал. Осипов раніше обіймав керівні посади в "Хімпромі", "Сибур-Хімпромі" та на Кірово-Чепецькому хімічному комбінаті.

З 2013 по 2020 рік він був генеральним директором "Уралкалію", після чого очолив виробника титану ВСМПО-Авісма, а у 2023 році повернувся до "Уралкалію" як керівник ради директорів.

Смерті "топів" в Росії почастішали?

Це вже друга за тиждень смерть високопоставленого представника російського бізнесу. Напередодні помер Михайло Кенін, засновник та головний акціонер девелоперської компанії "Самолет". Як і у випадку з Осиповим, причину смерті Кеніна не розкрили.

За останні три з половиною роки в Росії за загадкових або невизначених обставин загинули щонайменше 17 топменеджерів великих компаній.

Серед гучних випадків:

у січні 2022 року в Ленінградській області знайшли мертвим голову транспортної служби "Газпром інвесту" Леоніда Шульмана;

у лютому того ж року у Москві виявили тіла колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дружини та доньки;

у липні 2022-го біля Фінської затоки застрелили гендиректора транспортної компанії Astra Shipping Юрія Воронова;

восени 2022 року з вікна лікарні в Москві випав голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов;

у березні 2024-го помер віцепрезидент "Лукойлу" Віталій Робертус;

у липні 2025 року з 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе випав віцепрезидент "Транснафти" Андрій Бадалов;

у Іспанії на віллі було застрелено Сергія Протосеню, колишнього топменеджера "Новатека".

Зауважте. Серія смертей російських бізнесменів, багато з яких пов'язані з енергетикою, хімією та фінансовими структурами, викликає дедалі більше запитань, але офіційні версії найчастіше залишаються непублічними.