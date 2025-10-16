Умер ресторатор Игорь Сухомлин – владелец "Балуваной Гали" и других популярных ресторанов
В Мюнхене после продолжительной болезни умер украинский ресторатор, основатель сети кафе "Балувана Галя" Игорь Сухомлин. Ему было 53 года.
О смерти предпринимателя 15 октября сообщила его жена Кристина на своей странице в Facebook, информирует 24 Канал.
Вчера, 14 октября, ушел из жизни мой муж Игорь Сухомлин – самый дорогой для меня человек. Он боролся до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел спокойно, без боли, в окружении самых близких людей. Кремация состоится в Мюнхене, где он проходил лечение. Похороны праха состоятся в Барселоне,
- написала она.
Что известно об Игоре Сухомлине?
Игорь Сухомлин был одним из самых известных украинских рестораторов. Он создал сеть "Балувана Галя", а также был совладельцем популярных заведений Mimosa Burger, Автостанция, Fish and Pussycat, Чашка и других. Его проекты работали не только в Киеве, но и в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.
Весной 2025 года Сухомлин вместе с партнером Валерием Гальпериным открыл в центре Варшавы пиццерию Mimosa Brooklyn Pizza – продолжение киевского бренда, который рестораторы развивали последние несколько лет.