Как управлять несколькими бизнес-проектами одновременно во время войны: советы от предпринимателя

Из-за полномасштабного вторжения России многие украинские компании релоцировались в более безопасные места, а некоторые вообще переместились за границу. Руководители этих предприятий были вынуждены в кратчайшие сроки осваивать навыки дистанционного управления.

Для ряда бизнесменов определенной "подготовкой" к такой ситуации был период локдаунов во время пандемии COVID-19, но не для всех. Универсальными советами касательно того, как управлять любым бизнесом дистанционно, с Бизнес 24 поделился предприниматель, инвестор и филантроп Вадим Синегин.

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Советы для предпринимателей

Вадим Синегин отмечает, что практиковал модель удаленного управления бизнесом еще задолго до полномасштабного вторжения России в Украину. В настоящее время предприниматель сотрудничает с десятью проджект-менеджерами, а всего в его бизнес-проектах задействовано около 100 сотрудников.

Бизнесмен является соучредителем харьковской компании TECOR и благотворительного фонда "Островок", занимается инвестициями в финансово-технологические и криптопроекты. Советы от Вадима о том, как эффективно управлять разнообразными бизнес-проектами на расстоянии во время войны – дальше.

Позаботьтесь о юридической стороне

Сотрудники компании работают эффективнее, когда чувствуют себя в безопасности – как в бытовом смысле, так и юридически. Чтобы запустить работу бизнеса в другой стране, прежде всего, необходимо проконсультироваться с местными юристами. Так, все подготовительные процессы и деятельность в дальнейшем должны реализовываться в соответствии с действующим законодательством этой страны.

Первым шагом является регистрация новой компании или представительства украинского предприятия за рубежом. Кроме того, важным этапом является оформление официального трудоустройства сотрудников: либо по стандартному найму, либо по трудовому договору. Возможным вариантом является также привлечение работников дистанционно на основании гражданско-правовых договоров.

Также Вадим советует обратить внимание на правила взаимного налогообложения между Украиной и той страной, где будет осуществляться деятельность, ведь могут существовать соглашения об избежании двойного налогообложения – платить налоги придется только в той стране, где непосредственно осуществляется деятельность компании.

Найдите сообразительного менеджера

Проджект-менеджеры всех бизнес-проектов из портфеля Вадима Синегина являются его полноценными бизнес-партнерами. Предприниматель подчеркивает, что руководитель должен быть не умным, а сообразительным – его основной задачей является формирование вокруг себя команды, поэтому прежде всего ему необходимо овладеть именно менеджерскими качествами.

Современный набор команды не означает "набор подчиненных" – настоящий руководитель должен уметь выстраивать горизонтальные отношения так, чтобы сотрудники становились партнерами и поддержкой бизнеса, поскольку именно они являются основой того, насколько успешным он будет.

При поиске претендента на руководящую должность того или иного бизнес-проекта следует обращать внимание на три ключевых момента:

владение soft skills на высоком уровне – взаимодействие с сотрудниками, способность разрешать конфликты, формировать чувство командности;

оперативность реагирования на вызовы и гибкость в их решении – в криптобизнесе, к примеру, динамично меняются архитектуры, тенденции, приоритеты и прочее, поэтому нельзя сосредотачиваться только на одном формате;

профессионализм – руководитель должен быть специалистом, способным благодаря своим навыкам сформировать визионерское видение деятельности подразделения, за которое он отвечает.

Нанимайте мотивированных людей

Набор сотрудников должен основываться на трех основных факторах: быстрота, постоянное желание совершенствоваться и профессионализм. Они обусловлены динамическим техническим прогрессом и резкой изменчивостью ситуации в мире в целом.

Вадим Синегин бизнесмен, инвестор, соучредитель TECOR Важно уметь адаптироваться и быть гибкими, познавать свою предметную отрасль в широту, а не в глубину. Мы стремимся, чтобы каждый сотрудник расширял границы своего мировоззрения, углубляя знания не только в избранной профессиональной отрасли, но и в причастных к ней сферах. Это дает возможность взглянуть на проблему под разными углами и дойти до оптимального решения. Уже на первом этапе собеседований мы пытаемся сразу отсеять токсичных людей, несмотря на их профессионализм, поскольку такие работники будут разрушать команду изнутри.

Не игнорируйте важность командного духа

Раньше, когда сотрудник не мог физически посещать рабочее место, это часто приводило к ухудшению коммуникации, и иногда, как следствие, – увольнению. В нынешних условиях все наоборот – можно эффективно работать, находясь в разных уголках мира.

Для тесного взаимодействия сотрудников на расстоянии и ощущения индивидуальной причастности к компании обязательна командность. Чтобы ее сформировать, следует проводить как можно больше рабочих и просто разговорных встреч, а также вместе обучаться.

Вадим Синегин бизнесмен, инвестор, соучредитель TECOR Если раньше в оффлайн-работе мы могли встречаться один раз в неделю, чтобы на общем собрании обсудить результаты, то сейчас выходим на онлайн-связь дважды или трижды в неделю. Есть исключительно рабочие встречи, где обычно бизнес-ассистенты озвучивают адженду, нотируют результаты и выводы. Также есть звонки "one-to-one". Это может быть даже 15-минутная встреча руководителя с сотрудниками его отдела, но обязательно с разговорами об их жизни, мечтах и переживаниях, потому что важной составляющей производительности людей является заинтересованность их личными делами, семьей и тому подобным.

Совершенствование команды

Вадим Синегин убежден, что любые обучения не только способствуют улучшению профессиональных навыков, но и расширяют мировоззрение, что позволяет сотрудникам решать поставленные задачи быстрее. Это актуально и во время полномасштабной войны.

В компании Вадима обучения проходят преимущественно по сферам деятельности, то есть сотрудники совершенствуют профессиональные и непрофессиональные навыки, находясь в соответствующем комьюнити.

Вадим Синегин бизнесмен, инвестор, соучредитель TECOR Преимущественно инициатором таких обучений является наша компания: мы потенциально определяем, какие темы могут быть интересны сотрудникам, или же вместе с ними выделяем приоритетные. Часто работники самостоятельно предлагают ряд тем для мероприятий, которые мы организовываем. Например, для кого-то сейчас важны знания по психологии. Если это команда разработчиков, для них имеют смысл коммуникативные навыки.

Таким образом, отмечает Синегин, его компания стремится "воспитать" как можно больше квалифицированных специалистов и создать для них максимально комфортную рабочую атмосферу, несмотря на самые разные обстоятельства.