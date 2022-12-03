Як керувати декількома бізнес-проєктами одночасно під час війни: поради від підприємця

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії чимало українських компаній релокувалися у безпечніші місця, а деякі взагалі перемістилися за кордон. Керівники цих підприємств були вимушені у надзвичайно короткі терміни освоювати навички дистанційного управління.

Для низки бізнесменів певною "підготовкою" до такої ситуації був період локдаунів під час пандемії COVID-19, проте не для всіх. Універсальними порадами щодо того, як управляти будь-яким бізнесом дистанційно, з Бізнес 24 поділився підприємець, інвестор та філантроп Вадим Синьогін.

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Поради для підприємців

Вадим Синьогін зазначає, що практикував модель віддаленого управління бізнесом ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі підприємець співпрацює з десятьма проджект-менеджерами, а загалом у його бізнес-проєктах задіяні близько 100 співробітників.

Бізнесмен є співзасновником харківської компанії TECOR та благодійного фонду "Островок", займається інвестиціями у фінансово-технологічні та криптопроєкти. Поради від Вадима про те, як ефективно керувати різноманітними бізнес-проєктами на відстані під час війни – далі.

Подбайте про юридичний бік

Співробітники компанії працюють ефективніше, коли почуваються у безпеці, – як у побутовому сенсі, так і юридично. Щоб запустити роботу бізнесу в іншій країні, насамперед необхідно проконсультуватися з місцевими юристами. Так, усі підготовчі процеси й діяльність надалі повинні реалізовуватись відповідно до чинного законодавства цієї країни.

Першим кроком є реєстрація нової компанії або ж представництва українського підприємства за кордоном. Крім того, важливим етапом є оформлення офіційного працевлаштування співробітників: або через стандартний найм, або через трудовий договір. Можливим варіантом є також залучення працівників дистанційно на підставі цивільно-правових договорів.

Також Вадим радить звернути увагу на правила взаємного оподаткування між Україною та тією країною, де здійснюватиметься діяльність, адже можуть існувати угоди щодо уникнення подвійного оподаткування, – сплачувати податки доведеться лише у тій країні, у якій безпосередньо здійснюється діяльність компанії.

Знайдіть кмітливого менеджера

Проджект-менеджери усіх бізнес-проєктів з портфеля Вадима Синьогіна є водночас його повноцінними бізнес-партнерами. Підприємець підкреслює, що керівник має бути не розумним, а кмітливим – його основним завданням є формування навколо себе команди, тож передусім йому необхідно опанувати саме менеджерські якості.

Сучасний набір команди не означає "набір підлеглих", – справжній керівник повинен вміти вибудовувати горизонтальні відносини так, щоб співробітники ставали партнерами та підтримкою бізнесу, оскільки саме вони є основою того, наскільки успішним він буде.

Під час пошуків претендента на керівну посаду того чи іншого бізнес-проєкту слід звертати увагу на три ключові моменти:

володіння soft skills на високому рівні – взаємодія зі співробітниками, здатність розв'язувати конфлікти, формувати відчуття командності;

оперативність реагування на виклики та гнучкість у їхньому розв'язанні – у криптобізнесі, до прикладу, динамічно змінюються архітектури, тенденції, пріоритети тощо, тож не можна зосереджуватись лише на одному форматі;

професіоналізм – керівник має бути фахівцем, здатним завдяки своїм навичкам сформувати візіонерське бачення діяльності підрозділу, за який він відповідає.

Наймайте вмотивованих людей

Набір співробітників повинен ґрунтуватися на трьох основних факторах: швидкість, постійне бажання вдосконалюватися та професіоналізм. Вони зумовлені динамічним технічним прогресом та великою мінливістю ситуації у світі загалом.

Вадим Синьогін бізнесмен, інвестор, співзасновник TECOR Важливо вміти адаптуватися та бути гнучки, пізнавати свою предметну галузь у широту, а не в глибину. Ми прагнемо, щоб кожен співробітник розширював межі свого світогляду, поглиблюючи знання не лише в обраній професійній галузі, а й дотичних до неї сферах. Це дає можливість поглянути на проблему під різними кутами й дійти до найоптимальнішого рішення. Уже на першому етапі співбесід ми намагаємось одразу відсіяти токсичних людей, попри їхній професіоналізм, оскільки такі працівники руйнуватимуть команду зсередини.

Не ігноруйте важливість командного духу

Раніше, коли співробітник не міг фізично відвідувати робоче місце, це часто спричиняло погіршення комунікації, і подекуди, як наслідок, – звільнення. За нинішніх умов все навпаки – можна ефективно працювати, перебуваючи у різних куточках світу.

Для тісної взаємодії співробітників на відстані й відчуття індивідуальної причетності до компанії обов'язковою є командність. Щоб її сформувати, варто проводити якомога більше робочих та просто розмовних зустрічей, а також разом навчатися.

Вадим Синьогін бізнесмен, інвестор, співзасновник TECOR Якщо раніше в офлайн-роботі ми могли зустрічатись один раз на тиждень, щоб на спільних зборах обговорити результати, то зараз виходимо на онлайн-зв'язок двічі або й тричі на тиждень. Є винятково робочі зустрічі, де зазвичай бізнес-асистенти озвучують адженду, нотують результати й висновки. Також є дзвінки "one-to-one". Це може бути навіть 15-хвилинна зустріч керівника зі співробітниками його відділу, але обов'язково з розмовами про їхнє життя, мрії та переживання, бо важливим складником продуктивності людей є зацікавленість їхніми особистими справами, сім'єю тощо.

Вдосконалюйте команду

Вадим Синьогін переконаний, що будь-які навчання не лише сприяють покращенню професійних навичок, але й розширюють світогляд, що дає можливість співробітникам розв'язувати поставлені завдання швидше. Це "на часі" й під час повномасштабної війни.

У компанії Вадима навчання проходять переважно за сферами діяльності, тобто співробітники вдосконалюють професійні та непрофесійні навички, перебуваючи у відповідному ком'юніті.

Вадим Синьогін бізнесмен, інвестор, співзасновник TECOR Переважно ініціатором таких навчань є наша компанія: ми потенційно визначаємо, які теми можуть бути цікавими для працівників, або ж разом із ними виокремлюємо пріоритетні. Часто працівники самостійно пропонують низку тем для заходів, які ми організовуємо. Наприклад, для когось зараз є важливими знання з психології. Якщо це команда розробників, для них мають сенс комунікативні навички.

Таким чином, зазначає Синьогін, його компанія прагне "виховати" якомога більше кваліфікованих фахівців та створити для них максимально комфортну робочу атмосферу, попри найрізноманітніші обставини довкола.