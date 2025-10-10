Российский гигант оборонной и железнодорожной промышленности "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует перевести часть персонала на четырехдневную рабочую неделю.

Кого коснется сокращение?

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия российскому изданию "Коммерсантъ", передает 24 Канал. При этом отмечают, что изменения коснутся только работников, которые заняты в производстве гражданской продукции, ведь, по словам представителей УВЗ, спрос на нее существенно упал.

На заводе отметили, что для таких специалистов предусмотрели возможность перехода в другие подразделения, которые имеют достаточно заказов, а также организовали переобучение на новые технические специальности.

Кроме того, в УВЗ заверили, что эти изменения не повлияют на выполнение заказов военного характера, в частности – для российской армии. Однако, сам факт сокращения рабочей недели – явно свидетельствует об обратном.

Что известно о заводе?

"Уралвагонзавод" является крупнейшим в России производителем бронетехники, танков и грузовых вагонов. Компания входит в структуру государственной корпорации "Ростех" и объединяет более 40 производственных и научных предприятий. Главное производство расположено в Нижнем Тагиле.

Знакомая практика для российских предприятий?