Готовы ждать год: как пара за 10 дней создала настоящий туристический магнит и успешный бизнес

Пара из Великобритании всего за несколько дней создала домик, который можно арендовать на Airbnb. Этот объект произвел фурор и уже годами пользуется безумной популярностью.

Список ожидания с гостей заполнен на год вперед. Жилье находится в городе в Шотландии. Одна ночь пребывания оценивается в 165 фунтов стерлингов или 7555 тысяч гривен (Актуальный курс составляет 45,79 гривны за фунт).

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Пара создала домик-магнит для туристов

Архитектор Родерик Джеймс и его жена Аманда Маркхэм, которая занимается дизайном интерьеров 10 дней спроектировать и построили домик AirShip 002. Речь идет о доме в виде футуристического воздушного корабля, где от пола до потолка открываются горные виды.

Как пара за 10 дней создала магнит для туристов и бизнес / Скриншот Airbnb

Пара потратила на создание проекта 100 тысяч фунтов в 2018 году. За последние 5 лет он успел окупиться. В частности, в 2020 году это жилье стало самым популярным на британском Airbnb. К тому же его рейтинг AirShip 002 на сайте составляет 4,95/5 из более 340 комментариев от посетителей.

После безумной популярности AirShip 002 архитектор и дизайнер начали создавать еще два маленьких домика для Airbnb. Речь идет о таких проектах:

Pilot House PH5 – алюминиевая двухэтажная конструкция с винтовой лестницей и обзором на 360 градусов. Это жилье было завершено через 6 месяцев строительства в сентябре 2020 года;

– алюминиевая двухэтажная конструкция с винтовой лестницей и обзором на 360 градусов. Это жилье было завершено через 6 месяцев строительства в сентябре 2020 года; Домик под названием "Кабина капитана" был создан в январе 2021 года. Жилье расположено на большом балконе на крыше старой часовни.

Как пара за 10 дней создала магнит для туристов и бизнес / Фото SWNC

По словам творца домиков, одна из причин такого успеха – уникальные формы. Кроме того, вместе с каждым из сооружений гарантированно идут прекрасные виды и родниковая вода.