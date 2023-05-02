Сотни иностранных компаний отказались работать в России и покинули российский рынок. Впрочем, некоторые бренды решили изменить свое решение, несмотря на то, что российские оккупанты продолжают войну и террор против Украины.

Читайте также Украинцы должны доплатить налоги: это нужно сделать в считанные дни

Украинцам следует бойкотировать Jameson

Ирландский виски Jameson вернулся на российский рынок, несмотря на то, что санкции до сих пор действуют, а оккупанты не собираются прекращать войну против Украины. Амбассадор Украины в Ирландии Лариса Герасько призвала всех бойкотировать продукцию этого бренда.

В частности, она обвиняет компанию Jameson в финансировании агрессии российских оккупантов против Украины, ведь виски вернулось на российский рынок.

Что касается позиции Jameson, то компания решила покрывать возвращение на российский рынок мнимой "защитой местных общин, их средств к существованию и благополучию их семей". Вместе с тем, ирландский бренд пытается усидеть на двух стульях и заявляет, что "полностью поддерживает все санкции".

Как Jameson вернулся на российский рынок