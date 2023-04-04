Jameson вернулся в Россию

Компания Pernod Ricard прекратила поставки своей продукции в Россию в марте 2022 года. Однако сейчас ирландское виски снова доступно на популярном российском алкогольном сайте с магазинами в Москве.

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Пресссекретарь Pernod Ricard заявила, что компания от "начала войны" ставила в приоритет "защиту местных сотрудников как в Украине, так и в России".

Она пояснила, что когда запас товаров закончился, было принято решение продолжить поставку продукции в Россию на уровне, что позволяет обеспечить благосостояние местной команды и жизнеспособность дистрибутивной дочерней компании Pernod Ricard.

"Серый" импорт

Следует также отметить, что в ноябре 2022 года Минпромторг России включил алкоголь в перечень товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения производителей и правообладателей по схеме "серого" импорта. В список попали попавший и ирландский бренд виски Jameson.

Также в него вошли: Jegermeister, Jim Beam, Johnnie Walker, Absolut, Aperol, White Horse, Wiliam Lawsons, Hennessy, Moet, Bacardi, Baileys, Capitan Morgan.

Обратите внимание! По данным Ирландской ассоциации виски, до начала полномасштабной войны в Украине Россия была вторым по величине экспортным рынком виски в Ирландии после США. В 2020 году в России было продано 534 тысяч ящиков виски.