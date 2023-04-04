Jameson повернувся у Росію

Компанія Pernod Ricard припинила поставки своєї продукції до Росії у березні 2022 року. Однак зараз ірландське віскі знову доступне на популярному російському алкогольному сайті з магазинами у Москві.

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Прессекретар Pernod Ricard заявила, що компанія від "початку війни" ставила у пріоритет "захист місцевих співробітників як в Україні, так і в Росії".

Вона пояснила, що коли запас товарів закінчився, було ухвалено рішення продовжити постачати продукцію у Росію на рівні, що дозволяє забезпечити добробут місцевої команди та життєздатність дистрибутивної дочірньої компанії Pernod Ricard.

"Сірий" імпорт

Варто також зауважити, що у листопаді 2022 року Мінпромторг Росії включив алкоголь до переліку товарів, які можна ввозити у країну без дозволу виробників і правовласників за схемою "сірого" імпорту. До списку потрапили потрапив й ірландський бренд віскі Jameson.

Також до нього увійшли: Jеgermeister, Jim Beam, Johnnie Walker, Absolut, Aperol, White Horse, Wiliam Lawsons, Hennessy, Moet, Bacardi, Baileys, Capitan Morgan.

Зверніть увагу! За даними Ірландської асоціації віскі, до початку повномасштабної війни в Україні Росія була другим за величиною експортним ринком віскі в Ірландії після США. У 2020 році у Росії було продано 534 тисячі ящиків віскі.