Кто должен уплатить дополнительные налоги до 1 мая

Это касается прежде всего тех, у кого есть дополнительный доход кроме основного. То есть если у вас есть постоянная работа, то налоги за вас будет платить работодатель, но если заработок вы получили, предоставляя какие-то услуги, то заявить об этом доходе вы должны самостоятельно, как и уплатить за него налог.

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Обратите внимание, размер налога составляет 19,5%, где 18% – НДФЛ, а 1,5% – военный сбор.

Впрочем, есть некоторые исключения – придется платить меньше прибыли от продажи недвижимости, а именно:

если сдаете жилье в аренду;

если вам простили долг;

если получили наследство;

если имели подработку;

если продали недвижимость или машину.

Также вообще не нужно платить налоги с благотворительной помощи. А представление декларации можно осуществлять не только по месту регистрации, но и в своем электронном кабинете.

Какие штрафы можно получить, если не зарегистрировать ФЛП

В комментарии 24 Каналу Михаил Смокович, бухгалтер и эксперт по ведению ФЛПов, рассказал, что штраф можно получить от 17 тысяч до 85 тысяч гривен

Этот штраф предусмотрен статьей 165 кодекса Украины об административных правонарушениях. Получить выше упомянутый штраф не так уж просто, если у вас нет вывески по которой можно зайти в заведение/кабинет с улицы. Ведь эти штрафы обычно так и выписываются. Шли по улице, увидели магазин, а там продают без оформления – штраф. Да и с такими случаями очень редко сталкиваемся,

– добавляет собеседник.

Напоминаем, что действующие налоги для предпринимателей в Украине составляют:

ФЛП 1 группы: ЕСВ – 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы). Единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023).

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