Хто повинен сплатити додаткові податки до 1 травня

Це стосуватиметься насамперед тих, у кого є додатковий дохід крім основного. Тобто якщо у вас є постійна робота, то податки за вас сплачуватиме роботодавець, але якщо заробіток ви отримали надаючи якісь послуги, то заявити про цей дохід ви повинні самостійно, як і сплатити за нього податок.

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Зверніть увагу, розмір податку становить 19,5%, де 18% – ПДФО, а 1,5% – військовий збір.

Втім є деякі винятки – доведеться платити менше за прибуток від продажу нерухомості, а саме:

якщо здаєте житло в оренду;

якщо вам пробачили обов'язок;

якщо отримали спадщину;

якщо мали підробіток;

якщо продали нерухомість чи машину.

Також взагалі не потрібно сплачувати податки із благодійної допомоги. А подання декларації можна здійснювати не лише за місцем реєстрації, а й у своєму електронному кабінеті.

Які штрафи можна отримати, якщо не зареєструвати ФОП

У коментарі 24 Каналу Михайло Смокович, бухгалтер та експерт з ведення ФОПів, розповів, що штраф можна отримати від 17 тисяч до 85 тисяч гривень.

Цей штраф передбачений статтею 165 кодексу України про адміністративні правопорушення. Отримати вище згаданий штраф не так вже й просто, якщо у вас нема вивіски по якій можна зайти до закладу/кабінету з вулиці. Адже ці штрафи зазвичай так і виписуються. Йшли вулицею, побачили магазин, а там продають без оформлення – штраф. Та й з такими випадками надзвичайно рідко стикаємось,

– додає співрозмовник.

Нагадуємо, що чинні податки для підприємців в Україні складають:

ФОП 1 групи: ЄСВ – 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати). Єдиний податок – 268,40 гривні на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).

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