В обход санкций литовские компании экспортировали в Россию товары двойного назначения

Поскольку Литва не запретила транзит некоторых товаров в третьи страны, некоторые компании экспортировали товары западного производства с потенциальным военным применением Россией.

Экспорт товаров двойного назначения в Россию

С марта 2022 года по август 2023 года, литовские компании, пользуясь схемами обхода санкций, экспортировали в Россию товары двойного назначения под видом экспорта в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению и другие государства. Экспорт за этот период составил не менее 130 миллионов евро.

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Что экспортировали литовские компании

70 литовских компаний экспортировали микросхемы, подшипники, антенны, конденсаторы, радионавигационные устройства, полупроводники и другие товары двойного назначения, которые должны были оказаться в третьих странах, однако конечным пунктом была Россия.