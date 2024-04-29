Налоги европейских банков

Совокупный доход за 2023 год банков, оставшихся в России, составил более трех миллиардов евро, что втрое больше чем в 2021 году. Соответственно налоги тоже существенно выросли, с 200 до 800 миллионов евро. Более половины из этих налогов пришлось на Raiffeisen Bank International.

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В России остались такие банки:

Raiffeisen Bank International;

Unicredit;

ING;

Commerzbank;

Deutsche Bank;

Интеза Санпаоло;

OTP.

Дополнительно Raiffeisen уплатил 47 миллионов евро из-за непредсказуемого налога, который Кремль ввел для некоторых компаний в прошлом году.

Обратите внимание! Эти банки сообщают, что не имеют доступа к наличности, заработанной в России из-за регуляторных ограничений, от 2022 года. Они запрещают выплату дивидендов российскими филиалами компаниям из "недружественных" западных стран.

Мы ничего не можем сделать с российскими депозитами, кроме как держать их в центральном банке. Поэтому, когда процентные ставки выросли, выросли и наши доходы,

– сказал топ-менеджер одного из банков.

Именно заблокированные деньги в России являются препятствием для европейских банков для полного выхода из страны. Также с 2022 года банки дополнительно требуют личного разрешения Путина на продажу своих российских операций.

Не стоит забывать, что уплата налогов банками Европы, помогает России поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.