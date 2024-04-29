В США приняли закон, который вынуждает китайскую компанию ByteDance продать свою долю акций TikTok. Компания не соглашается с таким требованием и пока не спешит с ее исполнением.

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ByteDance не собирается продавать TikTok. Сообщение иностранных СМИ о том, что ByteDance продает TikTok, не соответствуют действительности,

– заявили представители китайской компании.

ByteDance сейчас принадлежит 20% акций через контрольный пакет. Еще 20% принадлежит сотрудникам по всему миру. В остальные 60% вложили деньги инвесторы, среди которых многие американские компании– Carlyle Group, General Atlantic и Susquehanna International Group.

Что касается членов правления компании, то трое из пяти– американцы. Следовательно, страхи США о возможном влиянии Китая выглядят несколько преувеличенными.

Джо Байден уже подписал закон, который обязывает ByteDance в течение 9 месяцев (возможно продление срока до года) продать свои акции в TikTok. В противном случае социальную сеть могут запретить на территории США.