У США ухвалили закон, який примушує китайську компанію ByteDance продати свою частку акцій TikTok. Компанія не погоджується з такою вимогою і поки що не поспішатиме із її виконанням.

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ByteDance не планує продавати TikTok. Повідомлення іноземних ЗМІ про те, що ByteDance продає TikTok, не відповідають дійсності,

– заявили представники китайської компанії.

ByteDance зараз належить 20% акцій через контрольний пакет. Ще 20% належить співробітникам в усьому світі. В інші 60% вклали гроші інвестори, серед яких багато американських компаній – Carlyle Group, General Atlantic і Susquehanna International Group тощо.

Що стосується членів правління компанії, то троє з п'яти – американці. Відтак, страхи США про можливий вплив Китаю виглядають дещо перебільшеними.

Джо Байден вже підписав закон, який зобов'язує ByteDance впродовж 9 місяців (можливе продовження терміну до року) продати свої акції у TikTok. В іншому випадку соціальну мережу можуть заборонити на території США.