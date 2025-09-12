Украина и Rheinmetall выходят на новый уровень сотрудничества: что известно о новом производстве
- В Украине построят новый завод по производству снарядов в сотрудничестве с Rheinmetall.
- Обсуждено развитие возможностей по ремонту бронетехники и совместные решения по ПВО.
Известно, что в Украине построят новый завод по производству снарядов. Кроме того, обе стороны договорились о ремонте бронетехники, а также совместных решениях по развитию ПВО.
Каким будет сотрудничество между Украиной и Rheinmetall?
Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после встречи с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером в Лондоне, с момента последней встречи были финализированы процедуры по запуску нового совместного производства, передает 24 Канал.
9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны.
- Шмыгаль добавил, что кроме этого были обсуждены другие проекты, а именно развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники.
Дело в том, что линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины.
- Также было обсуждено развитие направления ПВО.
Речь идет о совместном развитии и совершенствовании решения по эффективной борьбе с российскими дронами.
Какая договоренности между Украиной и Rheinmetall?
Еще раньше в Rheinmetall во время открытия нового завода по производству боеприпасов сообщили о сотрудничестве с Украиной, а именно первые 25 тысяч боеприпасов, которые будут изготовлены в этом году, отправят в Украину.
Зато в 2026 году планируется изготовить не менее 150 тысяч снарядов, из которых 100 – 200 тысяч будут предназначены для украинской армии, а все остальные партнерам.
В общем новый завод в Германии может производить до 350 тысяч снарядов в год.