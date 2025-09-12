Укр Рус
12 сентября, 12:26
3

Украина и Rheinmetall выходят на новый уровень сотрудничества: что известно о новом производстве

Валерия Городинская
Основні тези

Известно, что в Украине построят новый завод по производству снарядов. Кроме того, обе стороны договорились о ремонте бронетехники, а также совместных решениях по развитию ПВО.

Каким будет сотрудничество между Украиной и Rheinmetall?

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после встречи с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером в Лондоне, с момента последней встречи были финализированы процедуры по запуску нового совместного производства, передает 24 Канал.

Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины

9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны.

  • Шмыгаль добавил, что кроме этого были обсуждены другие проекты, а именно развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники.

Дело в том, что линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины.

  • Также было обсуждено развитие направления ПВО.

Речь идет о совместном развитии и совершенствовании решения по эффективной борьбе с российскими дронами.

Какая договоренности между Украиной и Rheinmetall?

  • Еще раньше в Rheinmetall во время открытия нового завода по производству боеприпасов сообщили о сотрудничестве с Украиной, а именно первые 25 тысяч боеприпасов, которые будут изготовлены в этом году, отправят в Украину.

  • Зато в 2026 году планируется изготовить не менее 150 тысяч снарядов, из которых 100 – 200 тысяч будут предназначены для украинской армии, а все остальные партнерам.

  • В общем новый завод в Германии может производить до 350 тысяч снарядов в год.