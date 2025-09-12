Известно, что в Украине построят новый завод по производству снарядов. Кроме того, обе стороны договорились о ремонте бронетехники, а также совместных решениях по развитию ПВО.

Каким будет сотрудничество между Украиной и Rheinmetall?

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после встречи с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером в Лондоне, с момента последней встречи были финализированы процедуры по запуску нового совместного производства, передает 24 Канал.

Денис Шмыгаль Министр обороны Украины 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны.

Шмыгаль добавил, что кроме этого были обсуждены другие проекты, а именно развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники.

Дело в том, что линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины.

Также было обсуждено развитие направления ПВО.

Речь идет о совместном развитии и совершенствовании решения по эффективной борьбе с российскими дронами.

Какая договоренности между Украиной и Rheinmetall?