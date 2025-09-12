Україна та Rheinmetall виходять на новий рівень співпраці: що відомо про нове виробництво
- В Україні збудують новий завод з виробництва снарядів у співпраці з Rheinmetall.
- Обговорено розвиток спроможностей з ремонту бронетехніки та спільні рішення щодо ППО.
Відомо, що в Україні збудують новий завод з виробництва снарядів. Крім того, обидві сторони домовилися про ремонт бронетехніки, а також спільні рішення щодо розвитку ППО.
Якою буде співпраця між Україною та Rheinmetall?
Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером у Лондоні, з моменту останньої зустрічі було фіналізовано процедури щодо запуску нового спільного виробництва, передає 24 Канал.
9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.
- Шмигаль додав, що крім цього було обговорено інші проєкти, а саме розвиток спроможностей з ремонту та виробництва бронетехніки.
Річ у тім, що лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.
- Також було обговорено розвиток напрямку ППО.
Йдеться про спільний розвиток та вдосконалення рішення щодо ефективнішої боротьби з російськими дронами.
Яка домовленості між Україною та Rheinmetall?
Ще раніше у Rheinmetall під час відкриття нового заводу з виробництва боєприпасів повідомили про співпрацю з Україною, а саме перші 25 тисяч боєприпасів, які будуть виготовлені цього року, відправлять в Україну.
Натомість у 2026 році планується виготовити не менше 150 тисяч снарядів, з яких 100 – 200 тисяч будуть призначені для української армії, а все решта партнерам.
Загалом новий завод в Німеччині може виробляти до 350 тисяч снарядів на рік.