Відомо, що в Україні збудують новий завод з виробництва снарядів. Крім того, обидві сторони домовилися про ремонт бронетехніки, а також спільні рішення щодо розвитку ППО.

Якою буде співпраця між Україною та Rheinmetall?

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером у Лондоні, з моменту останньої зустрічі було фіналізовано процедури щодо запуску нового спільного виробництва, передає 24 Канал.

Денис Шмигаль Міністр оборони України 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.

Шмигаль додав, що крім цього було обговорено інші проєкти, а саме розвиток спроможностей з ремонту та виробництва бронетехніки.

Річ у тім, що лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.

Також було обговорено розвиток напрямку ППО.

Йдеться про спільний розвиток та вдосконалення рішення щодо ефективнішої боротьби з російськими дронами.

Яка домовленості між Україною та Rheinmetall?