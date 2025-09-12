Що зруйнувала Росія під час атаки у Хмельницькій області?

Про атаку на швейну фабрику мережі одягу Goldi повідомив голова Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський, передає 24 Канал.

Соколовський заявив, що ворог найімовірніше б'є по виробництвах України для того, щоб виснажити економіку. А удар по фабриці один із прикладів цього.

Від ворожого обстрілу постраждала ще одна мирна швейна фабрика. Сталося це в місті Волочиськ Хмельницької області. Це одне з виробництв відомої мережі одягу Goldi-Льонокомбінат, де продається продукція лише власного українського виробництва. До речі, це велика рідкість для таких потужних мереж,

– написав пан Олександр.

Мережа одягу Goldi має понад 40 магазинів по всій Україні – від Києва до Запоріжжя. Водночас швейна фабрика, яку знищили росіяни, була однією із найпотужнішою.

Там шили виключно цивільний асортимент, як-от худі, сорочки, блузки, спідниці тощо.

Чи відновлять фабрику після атаки?

За словами Соколовського, засновник компанії Олег Червонюк запевняє, що відновить фабрику як би важко це не було. Там працювало понад 100 досвідчених працівників, а всього по країні працює понад 1 200 людей.

До речі, кожен з вас може допомогти цьому працьовитому та досвідченому колективу. І навіть не донатами. Просто, коли будете десь шукати в ТЦ собі щось на осінь, – знайдіть один з магазинів GOLDI і підтримайте їх гривнею,

– закликав Олександр Соколовський.